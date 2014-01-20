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Под Петербургом нетрезвая водительница каршеринга въехала в дерево
Сегодня, 11:48
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Под Петербургом нетрезвая водительница каршеринга въехала в дерево

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В результате ДТП пострадали двое.

Правоохранители проводят проверку по ДТП в Гатчинском районе с каршерингом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 26 декабря в полицию поступила информация об аварии на 76-м километре автодороги "ЮПК". На месте было установлено, что 29-летняя женщина, управляя в нетрезвом состоянии каршеринговым автомобилем Changan, съехала в кювет и врезалась в дерево. 

В результате происшествия водительница получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал 32-летний пассажир, его тоже доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. И женщина, и мужчина не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Петербург – Морье" иномарка насмерть сбила мужчину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчинский район, дтп с каршерингом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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