Под Петербургом нетрезвая водительница каршеринга въехала в дерево

В результате ДТП пострадали двое.

Правоохранители проводят проверку по ДТП в Гатчинском районе с каршерингом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 декабря в полицию поступила информация об аварии на 76-м километре автодороги "ЮПК". На месте было установлено, что 29-летняя женщина, управляя в нетрезвом состоянии каршеринговым автомобилем Changan, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате происшествия водительница получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал 32-летний пассажир, его тоже доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. И женщина, и мужчина не были пристегнуты ремнями безопасности.

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Фото: Piter.TV