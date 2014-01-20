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На трассе "Санкт-Петербург – Морье" иномарка насмерть сбила мужчину
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Санкт-Петербург – Морье" иномарка насмерть сбила мужчину

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51-летний пешеход скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП с пешеходом на трассе "Санкт-Петербург – Морье".

Около семи утра 26 декабря в полицию поступило сообщение о ДТП на 14 километре  автодороги "Санкт-Петербург – Морье".  

 

Установлено, что 62-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Palisade, двигаясь от Всеволожска в направлении поселка Углово, наехал на пешехода, вышедшего на проезжую часть.

В результате ДТП 51-летний пешеход скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Также девятиклассник попал под колеса Genesis на Литейном.

Фото: МВД

Теги: смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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