На трассе "Санкт-Петербург – Морье" иномарка насмерть сбила мужчину

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП с пешеходом на трассе "Санкт-Петербург – Морье".
Около семи утра 26 декабря в полицию поступило сообщение о ДТП на 14 километре автодороги "Санкт-Петербург – Морье".
Установлено, что 62-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Palisade, двигаясь от Всеволожска в направлении поселка Углово, наехал на пешехода, вышедшего на проезжую часть.
В результате ДТП 51-летний пешеход скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
Также девятиклассник попал под колеса Genesis на Литейном.
Фото: МВД
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