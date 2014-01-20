Девятиклассник попал под колеса авто Genesis на Литейном

В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с пострадавшим школьником, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 26 декабря около дома 23 по Литейному проспекту 30-летний водитель автомобиля Genesis G70, двигаясь от улицы Пестеля к улице Некрасова, в зоне пешеходного перехода сбил 15-летнего подростка, который пересекал регулируемый пешеходный переход на "красный".

В результате ДТП девятиклассник получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Управлявший машиной в этом году 68 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них 62 – за превышение скорости.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту смертельного ДТП на Энгельса возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV