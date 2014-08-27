Особняк на Литейном проспекте с некрасовским "парадным подъездом" оформят художественной подсветкой

Особняк на Литейном проспекте, 37-39, в Петербурге, где находится некрасовский "парадный подъезд", оформят художественной подсветкой. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.
Вдоль карнизов установят 150 современных светодиодных светильников, а фигуры кариатид подсветят снизу. Работы планируется завершить в декабре.
В стихотворении "Размышления у парадного подъезда" поэт Николай Некрасов описал сцены социального устройства, которые сам наблюдал у входа в дом. Там до 1917 года было Удельное ведомство. Строение возвели для штаб-ротмистра Ивана Пашкова в стиле позднего классицизма и неоренессанса.
Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкине напротив Соборного сквера установят 62 новых светильника.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
