Сегодня, 15:58
Особняк на Литейном проспекте с некрасовским "парадным подъездом" оформят художественной подсветкой

Работы планируется завершить в декабре.

Особняк на Литейном проспекте, 37-39, в Петербурге, где находится некрасовский "парадный подъезд", оформят художественной подсветкой. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике. 

Вдоль карнизов установят 150 современных светодиодных светильников, а фигуры кариатид подсветят снизу. Работы планируется завершить в декабре. 

В стихотворении "Размышления у парадного подъезда" поэт Николай Некрасов описал сцены социального устройства, которые сам наблюдал у входа в дом. Там до 1917 года было Удельное ведомство. Строение возвели для штаб-ротмистра Ивана Пашкова в стиле позднего классицизма и неоренессанса. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкине напротив Соборного сквера установят 62 новых светильника. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

