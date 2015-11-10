  1. Главная
Сегодня, 17:03
В Пушкине напротив Соборного сквера установят 62 новых светильника

Сейчас проходит монтаж светильников на уже установленные опоры.

В жилом квартале в границах Церковной, Пушкинской, Леонтьевской и Московской улиц в Пушкине впервые появится наружное освещение. В зоне работ установят 43 опоры и 62 светодиодных светильника. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Сейчас проходит монтаж светильников на уже установленные опоры. Квартал находится в центральной части города, напротив Соборного сквера. Жилые дома возвели преимущественно в 1958-1960 годах. 

Кроме того, в 2025 году в районе построят освещение в саду у Египетских ворот. 

Ранее на Piter.TV: на территории психиатрической больницы №3 в Петербурге установили чугунные фонари. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

