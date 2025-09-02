На территории психиатрической больницы №3 в Петербурге установили чугунные фонари

Больничный комплекс является объектом культурного наследия.

На территории Городской психиатрической больницы №3 в Приморском районе установили 349 чугунных фонарей. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Реконструкцию освещения проводили сотрудники "Ленсвета". Количество светильников увеличилось почти в три раза, а их потребляемая мощность сократилась в два раза. Линия электропередачи протяженностью 9 километров проложена под землей.

Больничный комплекс является объектом культурного наследия, там сохранены деревянные и каменные строения XIX-XX веков.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга