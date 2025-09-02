  1. Главная
Сегодня, 10:49
27
На территории психиатрической больницы №3 в Петербурге установили чугунные фонари

Больничный комплекс является объектом культурного наследия.

На территории Городской психиатрической больницы №3 в Приморском районе установили 349 чугунных фонарей. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Реконструкцию освещения проводили сотрудники "Ленсвета". Количество светильников увеличилось почти в три раза, а их потребляемая мощность сократилась в два раза. Линия электропередачи протяженностью 9 километров проложена под землей. 

Больничный комплекс является объектом культурного наследия, там сохранены деревянные и каменные строения XIX-XX веков. 

Ранее мы рассказывали о том, что на участке трассы "Сортавала" подключили новое освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

