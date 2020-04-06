На участке трассы "Сортавала" подключили новое освещение

Завершающая стадия работ, включающая проведение испытаний оборудования и благоустроительных мероприятий, запланирована на четвертый квартал текущего года.

Федеральная трасса А-121 "Сортавала" в Ленинградской области получила новое освещение на участке протяженностью 16 километров. Как сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад", участок дороги между поселками Скотное и Керро оборудован системой освещения, запущенной с начала сентября 2025 года.

Все необходимые опоры и линии электропередач уже смонтированы и подключены. Завершающая стадия работ, включающая проведение испытаний оборудования и благоустроительных мероприятий, запланирована на четвертый квартал текущего года.

Реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", направленного на развитие дорожной инфраструктуры. Начало строительства было положено в 2024 году, цель программы — повысить безопасность передвижения на основных автомагистралях региона.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"