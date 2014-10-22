Водителя BMW оштрафовали за разворот через двойную сплошную на Литейном проспекте

На водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции продолжают мониторить социальные сети. В этот раз они обратили внимание на водителя BMW, который развернулся через двойную сплошную в Центральном районе.

Накануне 51-летний водитель, управляя автомобилем BMW, двигался по Литейному проспекту и развернулся через двойную сплошную. Установленный водитель вину признал, с ним была проведена профилактическая беседа.

На водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, ответственность предусматривает штраф в размере от 1500 до 2250 рублей.

Отдел Госавтоинспекции по Центральному району призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать ПДД РФ. Прежде чем совершить тот или иной маневр на дороге, необходимо убедиться в его безопасности и правильности.

Недавно инспекторы ДПС выявили более 1 тыс. нарушений в ходе рейда "Встречная полоса".

Видео: Telegram/ Госавтоинспекция СПб и ЛО