Инспекторы ДПС выявили более 1 тыс. нарушений в ходе рейда "Встречная полоса"

На территории Петербурга и Ленинградской области прошел профилактический рейд ГИБДД под названием "Встречная полоса". Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, в ходе мероприятия инспекторами зафиксировано более тысячи случаев неправомерного выезда автомобилей на встречную полосу дороги, причём более двадцати водителей допустили данное правонарушение повторно.

Ведомство напомнило, что подобные нарушения Правил дорожного движения караются штрафом в сумме 7,5 тысяч рублей или временной утратой прав сроком от четырёх до шести месяцев. Повторное нарушение грозит изъятием водительского удостоверения на целый год.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что выезд на встречную полосу остаётся одной из главных причин аварий с тяжёлыми последствиями, особенно характерных для загородных автотрасс.

Фото: ВКонтакте / Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО