Нумерация парковочных зон изменится в Петербурге с конца августа

С конца лета, начиная с 29 августа, единое парковочное пространство Петербурга переходит на обновлённую систему обозначений парковочных зон. Работу по модернизации начали уже сейчас в центральной части города. Сотрудники городского Центра управления парковочным пространством, подчинённого Комитету по транспорту, занимаются заменой старых информационных знаков на новые.

Новые знаки будут содержать обе версии обозначения парковочных зон: действующую до вступления нововведения и будущую, которая начнёт действовать с указанного срока. Такая мера позволит автомобилистам плавно привыкнуть к новой схеме. Пользователи мобильного приложения "Парковки Санкт-Петербурга" заметят минимальное вмешательство: программа сама определит местонахождение транспортного средства и предоставит актуальные сведения о зоне парковки при осуществлении платежа.

Автовладельцам, применяющим иные способы оплаты, рекомендовано уделять внимание новым информационным знакам и сверяться с актуальной картой парковочного пространства, размещённой на официальном сайте.

Фото: Piter.TV