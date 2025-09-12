В Петербурге водитель BMW получил условный срок за наркотики

Суд в Петербурге приговорил автомобилиста к 5 годам условно после обнаружения под капотом машины 54 свертков с наркотиками.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор владельцу автомобиля BMW, в котором правоохранители обнаружили тайник с наркотическими веществами. Фигурант получил условное наказание, а также временно лишился права управления транспортом.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, внимание к водителю привлекли нарушения правил дорожного движения, зафиксированные летом 2025 года. Автомобилист, управляя BMW M340i, выезжал на встречную полосу на улице Медиков, пытаясь объехать затор перед светофором. Позднее аналогичный манёвр он совершил на перекрёстке Планерной улицы, что также попало на записи очевидцев.

Спустя несколько недель сотрудники ДПС остановили машину и провели осмотр. Под капотом транспортного средства были обнаружены 54 полимерных свёртка с мефедроном. Общий вес изъятого вещества составил 159,42 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и созданием угрозы безопасности дорожного движения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, водителя лишили водительских прав на 2,5 года.

В МВД опровергли сообщения о проверке телефонов из-за использования VPN-сервисов.

