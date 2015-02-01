Генконсул Румынии за рулем BMW врезался в иномарку в центре Петербурга

В центре Петербурга произошло ДТП с участием дипломатического автомобиля. По предварительным данным, за рулем BMW находился генеральный консул Румынии.

В Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дипломата. Генеральный консул Румынии Лауренцио Константинио, управляя автомобилем BMW X4 с дипломатическими номерами, попытался развернуться у дома 42 по улице Чайковского и столкнулся с машиной марки Mercedes под управлением 46-летней женщины.

Как сообщает телеграм-канал Shot, в результате аварии никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что виновником столкновения признан водитель BMW.

Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

