Стали известны подробности ДТП на Литейном проспекте с нетрезвым мигрантом

Автомобиль наехал на ограждение, задев шедших по тротуару 40-летнего мужчину и его восьмилетнюю дочь.

Полицейские задержали мигранта, который сбежал после устроенного им ДТП на Литейном проспекте. В отношении него составлены протоколы по ст. 12.26, 12.27, 20.1 КоАП РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, днем 23 апреля автомобиль Peugeot совершил наезд на ограждение, задев шедших по тротуару 40-летнего мужчину и его восьмилетнюю дочь. Серьезных травм для них удалось избежать благодаря разделительному ограждению. Виновник аварии скрылся с места, не дождавшись приезда правоохранителей.

Личность подозреваемого оперативно установили: им оказался 33-летний уроженец Киргизии. Мигранта доставили в отдел, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мужчина помещен в спецприемник.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти