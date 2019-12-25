На Заречной водительница Skoda сбила восьмилетнего ребенка

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с ребенком на Заречной улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло утром 23 апреля у дома 10: 37-летняя женщина за рулем автомобиля Skoda совершила наезд на восьмилетнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести.

Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Чудновского 11-летний мальчик на велосипеде был сбит автомобилистом. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Плохо себя он почувствовал дома.

Фото: Piter.TV