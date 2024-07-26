На Чудновского 11-летний мальчик на велосипеде был сбит автомобилистом

Ребёнок пошёл домой, а водитель покинул место ДТП.

В Веселом Поселке ребенок на велосипеде попал под машину, после чего пошел домой, а водитель уехал с места ДТП. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Вечером 22 апреля в детскую больницу из квартиры на улице Чудновского был госпитализирован 11-летний мальчик. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы. Состояние юного пациента оценивается как средней степени тяжести.

Незадолго до госпитализации во дворе дома 8/2 по улице Чудновского четвероклассник ехал на велосипеде и столкнулся с неустановленным автомобилем. После этого мальчик ушел домой, где почувствовал себя плохо. Ему была вызвана скорая помощь.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту ДТП на трассе "Сиверская – Дружная горка – Куровицы", в котором пострадали 11 несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv