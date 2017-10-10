Одиннадцать детей пострадали в ДТП с автобусом под Гатчиной

Состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту ДТП на трассе "Сиверская – Дружная горка – Куровицы", в котором пострадали 11 несовершеннолетних, – передают в пресс-службе петербургской полиции.

Авария произошла утром, около 8-ми часов, на 9 км автодороги в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель автомобиля марки Renault, двигаясь в сторону от поселка Дружная Горка, по невыясненным причинам совершил выезд на "встречку" и столкнулся с автобусом "Паз".

Автобус под управлением водителя 1949-го года перевозил детей. Сообщается, что 9 из них были доставлены в медучреждение. Их состояние оценивается как положительное.

Водитель Renault и его два несовершеннолетних пассажира (2016 и 2017 годов рождения) также были госпитализированы. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, его пассажиры – с синяками и ссадинами.

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Фото: МВД Санкт-Петербурга