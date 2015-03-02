Суд в Петербурге разрешил экс-подполковнику Смирнову пойти на СВО

Апелляция касалась постановления Октябрьского районного суда.

В Петербурге городской суд изучил апелляцию, поданную прокурором на решение районного суда относительно невозможности участия Михаила Смирнова в специальной военной операции. Вынесенное ранее решение суда первой инстанции осталось в силе, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Апелляция касалась постановления Октябрьского районного суда, где рассматривался вопрос о том, почему Михаил Смирнов, признавшийся в убийстве журналиста "Фонтанки", не может быть отправлен в зону СВО.

Во вторник, 22 апреля, городской суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции, которая ранее признала неправомерным отказ в приостановке предварительного следствия по делу Смирнова и его освобождении из-под стражи.

Ранее мы сообщили о том, что суд признал Google виновным в разглашении данных участников СВО. В документе с материалами расследования говорится о том, что причиной для штрафа стало несколько роликов, размещенных на видеохостинге YouTube. В одном из них содержались "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил РФ, привлекаемого к проведению специальной операции". Другой видеоконтент на онлайн-платформе разглашал "имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные". Третий ролик содержал в себе запрещенную информацию о способах добровольной сдачи в плен противнику.

Фото: Piter.TV