Суд признал Google виновным в разглашении данных участников СВО

В Москве обратили внимание на содержание трех роликов, опубликованных на YouTube-каналах.

Таганский районный суд в Москве признал компанию Google виновной в разглашении личных сведений о российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Также предприятие признано виновным в разглашении данных о потерях и способе сдачи бойцов в плен. В документе с материалами расследования говорится о том, что причиной для штрафа стало несколько роликов, размещенных на видеохостинге YouTube. В одном из них содержались "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил РФ, привлекаемого к проведению специальной операции". Другой видеоконтент на онлайн-платформе разглашал "имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные". Третий ролик содержал в себе запрещенную информацию о способах добровольной сдачи в плен противнику.

Напомним, что за последнее время для компании Google суды назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной. Речь идет о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, запрещенной в России, прочих криминальных эпизодах.

Google попросил суд в России отменить штраф в 8 млрд рублей.

Фото: YouTube / Google