Google попросил суд в России отменить штраф в 8 млрд рублей

Отмечается, что в компании не успели ознакомиться с извещениями о нарушениях, которые им направили в канун католического Рождества.

Компания Google попросила суд в России отменить штраф в 8 млрд рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на полученные документы.

Отмечается, что представители компании не успели ознакомиться с извещениями о нарушениях, которые им направили в канун католического Рождества. Речь идет о штрафе, утвержденном Чертановским судом Москвы, за неуплату штрафа в 4 млрд рублей, в свою очередь назначенного за неуплату 2 млрд рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства.

При этом суд посчитал жалобу необоснованной и отклонил ее. Также в материалах уточнили, что штраф был частично списан с российской дочки ООО "Гугл".

Ранее мы сообщали, что Google не дает пользователям из РФ переименовывать объекты на картах.

Фото: pxhere.com