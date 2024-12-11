Google не дает пользователям из РФ переименовывать объекты на картах

Функция доступна для стран постсоветского пространства.

Google не дает пользователям из России переименовывать объекты на картах. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что функция переименования объектов на картах Google исчезла в России. Этим регулярно пользовались подростки, которые могли менять названия образовательных учреждений. При этом функция доступна для стран постсоветского пространства. Уточняется, что переименовывать объекты могут пользователи из Армении, Азербайджана, Киргии, Молдавии, Украины и других стран.

Ранее мы сообщали, что Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки.

Фото: pxhere.com