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Google не дает пользователям из РФ переименовывать объекты на картах
Сегодня, 9:18
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Google не дает пользователям из РФ переименовывать объекты на картах

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Функция доступна для стран постсоветского пространства.

Google не дает пользователям из России переименовывать объекты на картах. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что функция переименования объектов на картах Google исчезла в России. Этим регулярно пользовались подростки, которые могли менять названия образовательных учреждений. При этом функция доступна для стран постсоветского пространства. Уточняется,  что переименовывать объекты могут пользователи из Армении, Азербайджана, Киргии, Молдавии, Украины и других стран.

Ранее мы сообщали, что Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки.

Фото: pxhere.com

Теги: google, карты, переименование объектов, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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