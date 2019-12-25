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Пьяный мигрант влетел в ограждение на Литейном проспекте
Сегодня, 13:02
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Пьяный мигрант влетел в ограждение на Литейном проспекте

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Осколки разлетелись и задели проходивших мимо мужчину с дочкой.

В Петербурге на Литейном проспекте днем 23 апреля произошло ДТП. Нетрезвый уроженец Киргизии совершил столкновение с ограждением, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Водитель передвигался по улице Некрасова, его задержали инспекторы ДПС Госавтоинспекции Центрального района. Осколки разлетелись и задели проходивших мимо мужчину с дочкой. Изначально приезжий скрылся. 

Мигрант не пострадал, отца и девочку осмотрели врачи. Их отпустили домой. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Заречной улице водительница машины Skoda сбила восьмилетнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести. 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: дтп, литейный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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