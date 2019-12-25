Иностранцы и москвич устроили танцы у здания ФСБ в Петербурге и были задержаны

Все задержанные являются ортодоксальными иудеями.

Трёх иностранцев и одного гражданина России задержали вечером 21 июля из-за танцев у здания ФСБ. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Около 17:30 четверо молодых мужчин фотографировались и танцевали у здания Управления ФСБ по Петербургу и области на Литейном, 4. Их задержали и передали наряду полиции. В 78 отдел МВД Центрального района привезли 29-летнего гражданина Израиля, двух 19-летних братьев-близнецов с паспортами США и 20-летнего россиянин из Москвы. Трое из них прибыли в Россию как туристы.

Все являются ортодоксальными иудеями. Возвращаясь из Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте, молодые люди из хулиганских побуждений пришли к зданию УФСБ и начали фотографироваться и танцевать. На всех составили протоколы о мелком хулиганстве и поместили с камеру.

Ранее в полиции сообщили подробности нападения на подполковника в Петербурге.

Фото: Piter.tv