В полиции сообщили подробности нападения на подполковника в Петербурге

По данным Главного управления МВД, 22-летний злоумышленник во время конфликта с соседом-офицером произвел выстрел в лицо 41-летнему подполковнику.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали молодого человека, совершившего нападение с применением оружия на офицера российской армии. Как сообщает Главное управление МВД России по региону со ссылкой на информацию РБК, инцидент произошел во время конфликта между соседями.

По официальным данным, 22-летний злоумышленник в ходе словесной перепалки произвел выстрел из газового пистолета в лицо 41-летнему подполковнику, который в этот момент находился на балконе и курил. Ведомство уточняет, что пострадавший офицер получил огнестрельное ранение в лобную область.

Задержанный доставлен в территориальный орган внутренних дел, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство), отмечается в официальном сообщении правоохранительных органов.

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Фото: Piter.TV