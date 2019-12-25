По факту смертельного ДТП на Энгельса возбуждено уголовное дело

Мужчина сбил 51-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ в отношении водителя "Мерседеса", который наехал на 51-летнюю петербурженку на проспекте Энгельса. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Северной столицы.

Госавтоинспекцией в ходе разбирательств в обстоятельствах происшествия было установлено, что в 09.47 водитель после кратковременной остановки напротив дома 55 по проспекту Энгельса возобновил движение от правого края проезжей части в направлении от Енотаевской улицы в сторону улицы Калязинской, заблаговременно не заняв крайнее левое положение на проезжей части, приступил к развороту, не убедившись в его безопасности, и в условиях ограниченной видимости своевременно не заметил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода, совершив на нее наезд. МВД Санкт-Петербурга

Водитель скрылся с места инцидента, не сообщив о случившемся ни правоохранителям, ни медикам. Вскоре после аварии женщину госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. Она скончалась в больнице. Позже мужчина вернулся на место ДТП. Его задержали сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что после гибели 17-летнего пациента в больнице имени Раухфуса возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV