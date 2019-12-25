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После гибели 17-летнего пациента в больнице имени Раухфуса возбудили уголовное дело
Сегодня, 16:52
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После гибели 17-летнего пациента в больнице имени Раухфуса возбудили уголовное дело

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Подросток скончался, когда ему проводили септопластику.

Гибель подростка во время операции в Детской больнице имени К. А. Раухфуса обернулась уголовным делом. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Напомним, 17-летний пациент скончался, когда ему проводили септопластику. По предварительным данным, у юноши остановилось сердце после введения анестезии. Изначально у него не выявили противопоказаний. 

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая в ДТП на проспекте Энгельса скончалась в больнице. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу (носит иллюстративный характер)

Теги: больница имени раухфуса, следователи, смерть во время операции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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