После гибели 17-летнего пациента в больнице имени Раухфуса возбудили уголовное дело

Подросток скончался, когда ему проводили септопластику.

Гибель подростка во время операции в Детской больнице имени К. А. Раухфуса обернулась уголовным делом. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Напомним, 17-летний пациент скончался, когда ему проводили септопластику. По предварительным данным, у юноши остановилось сердце после введения анестезии. Изначально у него не выявили противопоказаний.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая в ДТП на проспекте Энгельса скончалась в больнице.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу (носит иллюстративный характер)