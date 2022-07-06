Пострадавшая в ДТП на проспекте Энгельса скончалась в больнице

Виновником аварии оказался 50-летний мужчина.

Женщина, которую сбила машина в Выборгском районе, скончалась. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром 26 декабря около дома 62 по проспекту Энгельса неизвестный водитель наехал на пешехода. В результате аварии пострадавшая получила травмы, и ее госпитализировали.

Виновник ДТП скрылся с места, однако вскоре вернулся. Им оказался 50-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz G-Класс.

Личность женщины тоже установили. В крайне тяжелом состоянии доставили в больницу 51-летнюю местную жительницу. Спустя время она погибла от полученных травм.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV