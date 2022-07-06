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Пострадавшая в ДТП на проспекте Энгельса скончалась в больнице
Сегодня, 14:25
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Пострадавшая в ДТП на проспекте Энгельса скончалась в больнице

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Виновником аварии оказался 50-летний мужчина.

Женщина, которую сбила машина в Выборгском районе, скончалась. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, утром 26 декабря около дома 62 по проспекту Энгельса неизвестный водитель наехал на пешехода. В результате аварии пострадавшая получила травмы, и ее госпитализировали.

Виновник ДТП скрылся с места, однако вскоре вернулся. Им оказался 50-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz G-Класс. 

Личность женщины тоже установили. В крайне тяжелом состоянии доставили в больницу 51-летнюю местную жительницу. Спустя время она погибла от полученных травм. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали пьяного водителя Renault, который пытался скрыться с места ДТП под Кировском. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект энгельса, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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