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Разыскивается водитель, сбивший женщину на проспекте Энгельса
Сегодня, 11:46
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Разыскивается водитель, сбивший женщину на проспекте Энгельса

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В результате аварии пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские разыскивают водителя, который сбил женщину в Выборгском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 26 декабря правоохранителям поступило сообщение о ДТП с пешеходом около дома 62 по проспекту Энгельса. Неизвестный на машине наехал на женщину, переходившую дорогу. 

В результате аварии пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Личность пострадавшей устанавливается, на вид ей примерно 60 лет. 

Ранее на Piter.TV: на Муринском шоссе водитель Mercedes врезался в рекламный щит и деревья. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп в выборгском районе, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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