Разыскивается водитель, сбивший женщину на проспекте Энгельса

В результате аварии пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские разыскивают водителя, который сбил женщину в Выборгском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 26 декабря правоохранителям поступило сообщение о ДТП с пешеходом около дома 62 по проспекту Энгельса. Неизвестный на машине наехал на женщину, переходившую дорогу.

В результате аварии пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Личность пострадавшей устанавливается, на вид ей примерно 60 лет.

Ранее на Piter.TV: на Муринском шоссе водитель Mercedes врезался в рекламный щит и деревья.

Фото: Piter.TV