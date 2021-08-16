На Муринском шоссе водитель Mercedes врезался в рекламный щит и деревья

Пострадали два человека.

Полицейские Всеволожского района проводят поверку по факту аварии на 20-м километре Муринского шоссе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 декабря 37-летний водитель автомобиля Mercedes съехал в кювет с последующим опрокидыванием, после чего врезался в опору рекламного щита и деревья.

В результате ДТП водителя и его 38-летнего пассажира госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Все детали происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина автобус сбил женщину.

Фото: Piter.TV