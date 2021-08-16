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На Муринском шоссе водитель Mercedes врезался в рекламный щит и деревья
Сегодня, 10:30
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На Муринском шоссе водитель Mercedes врезался в рекламный щит и деревья

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Пострадали два человека.

Полицейские Всеволожского района проводят поверку по факту аварии на 20-м километре Муринского шоссе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 26 декабря 37-летний водитель автомобиля Mercedes съехал в кювет с последующим опрокидыванием, после чего врезался в опору рекламного щита и деревья. 

В результате ДТП водителя и его 38-летнего пассажира госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Все детали происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина автобус сбил женщину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: муринское шоссе, съехал в кювет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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