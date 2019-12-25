Под Выборгом водитель сбежал с места ДТП, оставив в кювете машину с мертвым пассажиром

Личность водителя устанавливается.

В ночь на 11 сентября в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около двух часов ночи водитель Renault Logan, двигаясь по автодороге "Высокое-Синицыно" от поселка Кирпичное, при неустановленных обстоятельствах съехал в левый, по ходу движения кювет.

От полученных травм 28-летний пассажир авто скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся. Его личность сейчас устанавливает полиция.

Ранее мы писали, что четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой и автобусом на Астрономической.

Фото: Piter.TV