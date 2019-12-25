Четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой и автобусом на Астрономической

Автобус двигался в парк без пассажиров.

Вечером 10 сентября в Петродворцовом районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Около 22:15 возле дома №4 на Астрономической улице столкнулись иномарка и автобус. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения, находясь за рулем Suzuki Grand Vitara, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. За рулем автобуса был мужчина 1971 года рождения. Она направлялся в парк без пассажиров.

В результате аварии пострадали четыре человека. Водители транспортных средств и пассажирка Suzuki получили травмы средней степени тяжести. Еще одну пассажирку иномарки, девушку 1995 года рождения, увезли в больницу с тяжелыми травмами. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на улице Коммуны насмерть сбили мужчину.

Фото: Piter.TV