На улице Коммуны насмерть сбили мужчину

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 10 сентября около 19:45 на улице Коммуны у дома №38 произошло страшное ДТП.

Сообщается, что 25-летний водитель "Форда Транзит" сбил переходившего дорогу вне пешеходного перехода мужчину. В результате этого петербуржцы отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд "Шевроле Круз". От полученных травм мужчина, на вид 40 лет, скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы писали, что сотрудники ГИБДД просят быть внимательнее на дорогах.

Фото: Piter.TV