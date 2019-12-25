Сотрудники ГИБДД просят быть внимательнее на дорогах

За последнее время участились случаи наезда на пешеходов.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Так, за минувшие выходные участились случаи наезда на пешеходов как в зоне переходов, так и вне. Полицейские просят быть предельно осторожными на неосвещенных участках дорог, кроме того пешеходам рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы.

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Фото: Piter.TV