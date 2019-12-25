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Сотрудники ГИБДД просят быть внимательнее на дорогах
Сегодня, 16:45
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smirenny

Сотрудники ГИБДД просят быть внимательнее на дорогах

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За последнее время участились случаи наезда на пешеходов.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

Так, за минувшие выходные участились случаи наезда на пешеходов как в зоне переходов, так и вне. Полицейские просят быть предельно осторожными на неосвещенных участках дорог, кроме того пешеходам рекомендуется использовать на одежде световозвращающие элементы.

Ранее мы писали, что на перекрестке Гаккелевской и Богатырского сбили 12-летнего ребенка.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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