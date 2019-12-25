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На перекрестке Гаккелевской и Богатырского сбили 12-летнего ребенка
Сегодня, 20:14
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smirenny

На перекрестке Гаккелевской и Богатырского сбили 12-летнего ребенка

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Девочку доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 6 сентября около трех часов дня на перекрестке Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП. 

Сообщается, что 54-летняя женщина на "Рено" в зоне регулируемого  пешеходного перехода сбила 12-летнюю девочку. Ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на улице Димитрова сбили 83-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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