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На улице Димитрова сбили 83-летнюю петербурженку
Сегодня, 19:50
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smirenny

На улице Димитрова сбили 83-летнюю петербурженку

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Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 6 сентября около шести часов вечера на улице Димитрова у дома №16 произошло ДТП. 

Водитель на "Форд Транзите", двигаясь задним на придомовой территории, наехал на 83-летнюю петербурженку. В результате аварии пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на КАД серьезно пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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