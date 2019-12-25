На улице Димитрова сбили 83-летнюю петербурженку

Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 6 сентября около шести часов вечера на улице Димитрова у дома №16 произошло ДТП.

Водитель на "Форд Транзите", двигаясь задним на придомовой территории, наехал на 83-летнюю петербурженку. В результате аварии пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на КАД серьезно пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV