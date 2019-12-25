В результате ДТП на КАД серьезно пострадал ребенок

Виновник скрылся с места.

В аварии, которая произошла накануне, в субботу, 5 сентября, около половины второго дня на внутреннем кольце КАДа у съезда на проспект Обуховской Обороны произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись "СангЙонг" "Шевроле", в результате чего "СайнгЙонг" перевернулась. Отмечается, что в машине находилась пара с семилетней девочкой. Все трое пострадали, однако больше всего пострадал ребенок – ее поместили в реанимацию.

Виновник аварии скрылся с места, семья девочки просит отозваться очевидцев с видеорегистраторами.

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Фото: vk.com/spb_today