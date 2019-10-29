В Петербурге ищут 10-летнего школьника

Денис Бойцов не вернулся домой после уроков.

В Петербурге ищут 10-летнего Дениса Бойцова, который вышел из школы, но не пришел домой.

По информации из ориентировки сообщества регионального поискового отряда "Лиза Алерт" известно, что рост мальчика 148 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-голубую рубашку, тёмно-синюю жилетку, светло-серые джинсы и белые кроссовки с роликами на пятке. С собой был серый рюкзак. Информации о том, в каком именно районе живет и ходит в школу ребенок, нет.

Номер горячей линии 8(800)700-54-52 или "112".

Ранее мы писали, что за лето 2020 из лесов под Петербургом не вернулись 900 грибников.

Фото: vk.com/lizaalert_piter