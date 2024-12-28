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В Петербурге и Ленобласти в апреле пропали 275 человек
Сегодня, 11:47
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В Петербурге и Ленобласти в апреле пропали 275 человек

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Живыми найдены 195.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" подвели итоги работы за апрель 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Согласно опубликованным данным, за месяц было зарегистрировано 275 случаев исчезновения людей.

Благодаря усилиям добровольцев удалось найти 195 пропавших живыми. Однако 13 человек были обнаружены погибшими. Судьба еще 27 человек, пропавших в апреле, остается неизвестной — поисковые работы по этим случаям продолжаются.

"ЛизаАлерт" напоминает о важности оперативного обращения за помощью при пропаже близких и благодарит всех, кто участвует в поисках. Отряд продолжает работу и призывает волонтеров присоединиться к деятельности организации.

Ранее Piter.TV сообщал, что поиски 7-летнего мальчика успешно завершены в Петербурге.

Фото: Telegram / ЛизаАлерт Питер

Теги: лиза алерт спб, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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