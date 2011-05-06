Поиски 7-летнего мальчика успешно завершены в Петербурге

Прошёл целый день, и, наконец, вечером следующего дня появилась долгожданная новость от представителей спасательно-поискового подразделения "ЛизаАлерт".

Утро 6 мая выдалось тревожным днем для одной петербургской семьи: неожиданно исчез 7-летний ребенок. Родственники мальчика, встревоженные отсутствием сведений о местонахождении сына, незамедлительно обратились за поддержкой в волонтерский отряд "ЛизаАлерт". Они предоставили волонтерам подробное описание внешности ребенка: обычное телосложение, черные волосы, карие глаза, рост около 120 сантиметров. Мальчик покинул квартиру одетым в чёрно-серую куртку, тёмные брюки и красно-чёрные кроссовки.

Прошёл целый день, и, наконец, вечером следующего дня появилась долгожданная новость от представителей спасательно-поискового подразделения. Ребенка нашли, он жив.

Волонтеры предпочитают не раскрывать подробности операции по поиску и спасения ребёнка.

Ранее мы сообщили о том, что поиски 18-летней девушки в Петербурге идут пятый день. Исчезнувшую характеризуют следующие приметы: рост — 167 см, нормального телосложения, волосы чёрного цвета, глаза карие. Девушка вышла из дома в одежде следующего комплекта: белая куртка, белая футболка, синие брюки и белые кроссовки. Тем, кто располагает информацией о ее местонахождении, рекомендуется обратиться по указанным телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 или вызвать службу спасения по единому номеру 112.

Фото: "ЛизаАлерт"