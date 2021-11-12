Поиски 18-летней девушки в Петербурге идут пятый день

Тем, кто располагает информацией о ее местонахождении, рекомендуется обратиться по указанным телефонам горячей линии.

2 мая в Петербурге пропала 18-летняя девушка. Местоположение девушки пока неизвестно, на звонки она не отвечает, сообщается волонтёрами общественной организации "ЛизаАлерт" в социальных сетях.

Исчезнувшую девушку характеризуют следующие приметы: рост — 167 см, нормального телосложения, волосы чёрного цвета, глаза карие. Девушка вышла из дома в одежде следующего комплекта: белая куртка, белая футболка, синие брюки и белые кроссовки.

Тем, кто располагает информацией о ее местонахождении, рекомендуется обратиться по указанным телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 или вызвать службу спасения по единому номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что актрису Стасю Кренц нашли живой в Петербурге. Позднее, 15 апреля, коллеги актрисы разместили радостную новость в социальных сетях. Актриса Юлия Новикова подтвердила, что Кренц жива, хотя пока не выходит на связь самостоятельно.

Фото: ЛизаАлерт