Поиски пожилого петербуржца идут дольше двух недель

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчины, позвоните инфоргу.

В Петербурге еще 23 августа пропал пенсионер. Поиски 77-летнего мужчины длятся больше двух недель, рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад" 8 сентября.

Из особых примет горожанина – усы, его рост составляет 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Однако неизвестно, во что пропавший был одет.

Если вы знаете что-либо о местонахождении петербуржца, позвоните инфоргу Виктории по телефону: +7 (911) 167-76-70. Кроме того, можно набрать на номер ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее на Piter.TV: двое четырехлетних детей сбежали из детсада на Васильевском острове и дошли до метро. Прокуратура и следствие организовали проверки по данному факту.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"