За лето 2020 из лесов под Петербургом не вернулись 900 грибников

Специалисты отметили, что лес — не место для прогулок.

С начала лета под Петербургом потерялись около 900 грибников. Такие цифры во время пресс-конференции в "ТАСС" привели представители спасательных служб.

По словам замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленобласти, за прошлый год количество потерявшихся грибников составило около 1,2 тыс., в то время как за одно только лето 2020 их стало 900. Именно такое количество заявок поступило в МЧС. Двоих человек пока не нашли, семь погибли.

Представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" отметила, что в некоторые дни к ним приходило по 40 обращений в день. Среди потерявшихся также есть дети. Из 118 человек 107 были найдены живыми, троих не нашли, четверо погибли.

В спасательных организациях подчеркнули, что лес ― это враждебная среда для человека, поэтому всегда необходимо иметь при себе заряженный телефон, еду, воду и лекарства.

Ранее в отряде "Лиза Алерт" подвели итоги работы за июль.

Фото: ВКонтакте / meriasosnovybor