Интервью с биологом-натуралистом Павлом Глазковым: главные правила похода в лес под Петербургом

Ягодно-грибной сезон еще не закончился, и желание людей посетить дикую природу Ленобласти не утихает. Но в лесах, помимо грибов, можно встретить и диких животных. Как обезопасить себя от контактов с медведем, оказать себе первую помощь при укусе гадюки или почему лисиц и ежей лучше не трогать – на все эти вопросы ответит биолог, автор видеоблога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Павел, расскажите, что турист/грибник должен учитывать при походе в лес? Какие опасности могут поджидать его?

Для начала я бы хотел сказать, что каждый человек, который приходит в лес, должен помнить самое главное правило – он тут гость.

Сейчас, действительно, количество посетителей наших близлежащий лесов возросло, ввиду последствий пандемии. И поэтому люди рискуют встретить животных. Их действительно в нашей Ленинградской области много. Но, как правило, их никто не видит. Животные совсем не заинтересованы во встрече с людьми, как ни странно.

Однако мы все равно встречаем в СМИ упоминания о встречах туристов или грибников местных с животными. Что делать? Я рекомендую, если у вас нет опыта, стараться как можно больше шуметь. Напоминаю, что животные совсем не заинтересованы во встрече с вами, поэтому они услышат вас за несколько сот метров, а может даже за километр и спокойно уйдут. Если вы один или с семьей – пойте, разговаривайте, гремите посудой, возьмите радиоприемник. Сделайте все, чтобы вас было слышно. И старайтесь сами не идти на контакт со зверьми. Помните, что животное – хозяин своей территории. Они могут счесть вас как агрессора, если вы будете пытаться идти с ними на контакт. Особенно опасно встретить кабана или медведицу с детенышами. У таких особей начисто отсутствует инстинкт самосохранения, и они становятся излишне агрессивными.

Отдельная тема – это, например, лисы или ежи, которые сами к вам приходят. Я в интернете где-то читал, что к одной группе туристов подбежала лиса и даже ела у них с рук! Они этому так удивлялись, что она их совсем не боится. Так вот – очень часто у животных отсутствует страх перед человеком, потому что они заразны бешенством. С ежами тоже все не так просто. Они, во-первых, тоже переносчики бешенства. Во-вторых, у этих млекопитающих есть множество других инфекционных болезней, которыми человек может заразиться.

Еще одна тема, о которой можно с вами поговорить, – это змеи. Всего в Ленинградской области водится всего три вида змей – это уж обыкновенный, очень редко встречаемся медянка и гадюка обыкновенная. Так вот, ядовитая только гадюка. Однако не стоит боятся – гадюки вообще не агрессивные змеи. Они никогда не будут на вас нападать. Причина, по которой гадюка может укусить человека, агрессия со стороны последнего.

Для того, чтобы случайно не встретиться с этой змеей в лесу, достаточно ходить с палкой: постучите по земле, перед тем, как на солнечной полянке куст земляники обобрать, и, если там затаилась гадюка, она уползет.

Если она вас вдруг укусила – помните, что от укуса гадюки умирает один человек на десять тысяч. Даже несмотря на то, что ее яд считается очень токсичным, она впрыскивает в организм человека такое ничтожное его количество, что умереть можно, если вы аллергик и у вас возникнут серьезные осложнения.

Обычно гадюка кусает в конечности – никогда не пытайтесь наложить на них шину, дайте яду равномерно распространиться по телу, тогда ваши почки смогут спокойно отчистить кровь. Направляйтесь в ближайший населенный пункт за дальнейшей медицинской помощью. Не бегите, чтобы не нагружать организм и, при возможности, носите с собой антигистаминные таблетки и но-шпу, чтобы облегчить рвотные позывы и аллергическую реакцию.

Видео: Piter.TV

Фото: "Вконтакте" Павел Глазков, vk.com/id2730611