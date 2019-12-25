В Петербурге задержан таксист за кражи смартфонов у клиентов

Установлено, что среди пострадавших оказались три мужчины и две женщины.

В Центральном районе Петербурга проведен ряд оперативных действий, направленных на раскрытие серии хищений мобильных телефонов у горожан. Все жертвы имели одну общую черту: телефоны исчезали после поездок на такси домой глубокой ночью, после посещения развлекательных заведений, причем многие находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие сообщали, что машину представляли либо белая модель Hyundai Solaris, либо Volkswagen Polo аналогичного оттенка.

В ходе следственных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность предполагаемого преступника и задержать его. Выяснилось, что подозреваемым является нелегально находящийся в стране гражданин Азербайджана, работающий таксистом на арендованных автомобилях.

Установлено, что среди пострадавших оказались три мужчины и две женщины. Более того, один из потерпевших лишился не только телефона, но и значительной суммы денег — злоумышленник сумел снять с привязанного к устройству банковского счета почти полмиллиона рублей. Общая сумма ущерба составила свыше 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("кража"). Задержанный взят под арест.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина отобрал золотые серьги у петербурженки на Аэродромной улице.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти