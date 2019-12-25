Мужчина отобрал золотые серьги у петербурженки на Аэродромной улице

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ ("Грабёж").

29 июня 2025 года, около половины восьмого вечера, в полицию Приморского района обратилась 45-летняя горожанка, сообщившая, что накануне вечером рядом с домом №7 на улице Аэродромной неизвестный злоумышленник силой забрал её золотые украшения — сережки, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Уже утром следующего дня, первого июля, в десять утра, неподалеку от дома №15 на улице Генерала Хрулёва сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в грабеже местного жителя 1981 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Украденные изделия изъяты у правонарушителя.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ ("Грабёж"). Задержание произведено в строгом соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге иностранца задержали за кражу велосипеда.

Фото: Piter.TV