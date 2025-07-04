В Петербурге иностранца задержали за кражу велосипеда

Утерянный транспорт возвращён хозяйке, преступник помещён под арест согласно статье 91 УПК РФ.

27 июня 31-летняя женщина, живущая в Московском районе, сообщила в правоохранительные органы о краже велосипеда из своего подъезда, расположенного по адресу улица Типанова, дом 34. Преступник разрезал защитный трос, лишив потерпевшую имущества стоимостью 6 500 рублей. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ ("кража"), информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Через пять дней, 2 июля 2025 года, сотрудниками подразделения уголовного розыска в рамках оперативной деятельности был задержан мужчина, родившийся в Азербайджане. Мужчина проживал в съёмной квартире на Витебском проспекте, дом 47, и работал грузчиком в продуктовой торговой точке.

Утерянный транспорт возвращён хозяйке, преступник помещён под арест согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что установлены еще двое участников подростковой драки на Большевиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти