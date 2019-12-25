В Госдуму внесут проект о гибком графике работы для многодетных родителей

Законопроект будет рассматриваться в парламенте сегодня.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести гибкий график работы для многодетных родителей. Текст документа распространен пресс-службой движения по СМИ. Известно, что авторами законодательной инициативы сталилидер партии Сергей Миронов и председатель профильного комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Проект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник, 7 июля. В пояснительной записке говорился о том, что властям важно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье или семье с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к потребностям. В комментарии журналистам "РИА Новостей" Сергей Миронов объяснил, что данная льгота должна предоставляться до того момента, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет или 18 лет – ребенку-инвалиду. Гибкий график работы может предусматривать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, дистанционную работу, а вводиться он должен по заявлению сотрудника на имя руководства.

Казалось бы, что может быть проще?! Ну отпустите вы многодетную маму на час раньше с работы, чтобы она могла сходить с ребёнком в поликлинику, забрать его из школы или детского сада. Или пусть она приходит на работу чуть позже... Да если ей установить гибкий график работы, то она будет держаться за своё место, станет самым ответственным сотрудником и потом с лихвой отработает пропущенное время. Сергей Миронов, депутат Госдумы РФ

Парламентарий заметил, что очень часто многодетные родители, преимущественно женщины, оставляют прежнюю работу или переходят на низкооплачиваемые должности с приемлемым графиком. Это приводит к снижению дохода и уровня жизни семьи, а также потере профессиональной квалификации и карьерных перспектив.

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Фото: Piter.tv