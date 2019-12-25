У Крымского моста очередь выросла до 1150 машин

Водители ждут около трех часов, чтобы попасть на полуостров.

Количесство автомобилей на въезд на российский полуостров у Крымского моста выросла до 1150 машин. Соответствующее заявление сделали авторы оперативного Telegram-канала информационного центра о ситуации на транспортном переходе в регионе. Известно, что к семи часам утра 7 июля на въезд в Крым скопилось 950 машин, а к восьми часам число автомобилей увеличилось до 1050.

В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. местный центр информирования

Напомним, что движение по Крымскому мосту разрешен легковым транспортным средствам, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует на полуостров по маршруту, проходящие через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

Жителям Петербурга показали, как выглядит Екатерингофский мост после ремонта.

Фото: pxhere.com