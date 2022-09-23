Жителям Петербурга показали, как выглядит Екатерингофский мост после ремонта

Дорожники отфрезеровали старое покрытие, вместо него уложен новый слой асфальтобетона.

В Петербурге отремонтировали Екатерингофский мост, было заменено 1,1 тыс. "квадратов" асфальта. Об этом 4 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Дорожники отфрезеровали старое покрытие, вместо него уложен новый слой асфальтобетона. Кроме того, проведены работы по восстановлению гидроизоляции, нанесена дорожная разметка. Ремонт проводили последовательно, по полосам, чтобы минимизировать затруднения для движения транспорта.

Ранее мы рассказывали о том, что закончен ремонт проспекта Косыгина и Колтушского путепровода. Площадь обновленного покрытия составила 14,5 тыс. "квадратов".

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга