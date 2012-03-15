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Закончен ремонт проспекта Косыгина и Колтушского путепровода
Сегодня, 11:56
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Закончен ремонт проспекта Косыгина и Колтушского путепровода

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Площадь обновленного покрытия составила 14,5 тыс. "квадратов".

В Петербурге завершен ремонт проспекта Косыгина и Колтушского путепровода. Об этом рассказали в Смольном 25 июня. 

В Красногвардейском районе дорожники обновили асфальт на проезжей части и тротуарах, заменили бордюрный камень и нанесли разметку термопластиком. Для прочности в состав смеси добавлены полимерно-битумные вяжущие компоненты.

Колтушский путепровод обеспечивает съезд на Кольцевую автодорогу с проспекта Косыгина. Общая его протяженность – 378 метров, предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении. В качестве нижнего слоя применен литой асфальт, верхний выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Площадь обновленного покрытия составила 14,5 тыс. "квадратов". 

Проспект Косыгина и Колтушский путепровод – важные элементы транспортной инфраструктуры Петербургской агломерации. Они обеспечивают выезд из города на территорию Ленобласти и на региональные трассы. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: конкурс на подготовку участка ШМСД к строительству стартовал в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: колтушский путепровод, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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