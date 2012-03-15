Конкурс на подготовку участка ШМСД к строительству стартовал в Петербурге

Участок протяженностью в 7,7 километров будет включать четыре развязки.

В Петербурге АО "ЗСД" объявило конкурс на выполнение работ в рамках этапа подготовки территории строительства на участке Широтной магистрали скоростного движения от развязки с Витебским проспектом до развязки с Союзным проспектом. Об этом сообщили в городском комитете по инвестициям.

Участок протяженностью в 7,7 километров будет включать четыре развязки – через Витебский проспект, Софийскую улицу, Глухоозерское шоссе и Союзный проспект. По результатам конкурса определят генерального подрядчика, который осуществит переустройство инженерных коммуникаций и освободит территорию, включая снос зданий.

Переустроят свыше 62 километров линий электропередач, 7,8 километров сетей водоснабжения, 3,5 километра канализации, 6,1 километров сетей связи, 7,1 километров газопровода, 1,7 километра наружного освещения, около 1 километра сетей теплоснабжения и сети ОАО "РЖД".

Ранее мы рассказывали о том, что новый путепровод возведут во Фрунзенском и в Невском районах.

Фото: пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга